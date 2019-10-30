Топ-10 мест для путешествий в 2020 году от Lonely Planet: видео

Австралийское издательство туристических путеводителей Lonely Planet опубликовало список из лучших, по их мнению, туристических направлений на 2020 год.
Список был составлен на основе опроса редакторов, авторов и туристических экспертов.
Топ-10 стран для посещения в 2020 году:
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Топ-10 городов:
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Топ-10 регионов:
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