Топ-10 мест для путешествий в 2020 году от Lonely Planet: видео

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Украинских городов и достопримечательностей в списке не оказалось

Австралийское издательство туристических путеводителей Lonely Planet опубликовало список из лучших, по их мнению, туристических направлений на 2020 год.

Список был составлен на основе опроса редакторов, авторов и туристических экспертов.

Топ-10 стран для посещения в 2020 году:

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  • Бутан
  • Великобритания
  • Северная Македония
  • Аруба
  • Эсватини
  • Коста-Рика
  • Нидерланды
  • Либерия
  • Марокко
  • Уругвай

Топ-10 городов:

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  • Зальцбург, Австрия
  • Вашингтон, США
  • Каир, Египет
  • Голуэй, Ирландия
  • Бонн, Германия
  • Ла-Пас, Боливия
  • Кочи, Индия
  • Ванкувер, Канада
  • Дубай, ОАЭ
  • Денвер, США

Топ-10 регионов:

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  • Великий шёлковый путь, Центральная Азия
  • Марке, Италия
  • Тохоку, Япония
  • Мэн, США
  • Вулканический остров Лорд-Хау, Австралия
  • Провинция Гуйчжоу, Китай
  • Провинция Кадис, Испания
  • Северо-восток Аргентины
  • Залив Кварнер, Хорватия
  • Амазонка, Бразилия

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Теги: туризм, путешествие, lonely planet, бутан, Зальцбург, великий шелковый путь
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