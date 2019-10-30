Топ-10 мест для путешествий в 2020 году от Lonely Planet: видео

Австралийское издательство туристических путеводителей Lonely Planet опубликовало список из лучших, по их мнению, туристических направлений на 2020 год.

Список был составлен на основе опроса редакторов, авторов и туристических экспертов.

Топ-10 стран для посещения в 2020 году:

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Бутан

Великобритания

Северная Македония

Аруба

Эсватини

Коста-Рика

Нидерланды

Либерия

Марокко

Уругвай

Топ-10 городов:

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Зальцбург, Австрия

Вашингтон, США

Каир, Египет

Голуэй, Ирландия

Бонн, Германия

Ла-Пас, Боливия

Кочи, Индия

Ванкувер, Канада

Дубай, ОАЭ

Денвер, США

Топ-10 регионов:

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Великий шёлковый путь, Центральная Азия

Марке, Италия

Тохоку, Япония

Мэн, США

Вулканический остров Лорд-Хау, Австралия

Провинция Гуйчжоу, Китай

Провинция Кадис, Испания

Северо-восток Аргентины

Залив Кварнер, Хорватия

Амазонка, Бразилия

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