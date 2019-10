В американском городе Даллас более 100 000 человек остались без электроэнергии из-за торнадо, сообщает CNN.

Полиция ищет людей, которые могли оказаться в ловушке в своих домах. Сообщается о троих пострадавших, их жизни ничто не угрожает.

В сети появились видео бушующей стихии:

So this just happened @CBSDFW @wfaa @ABC Richardson Tx pic.twitter.com/5Qkc306UeM