Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

На Японию надвигаются два новых тайфуна: что известно

На Японию надвигаются два новых тайфуна: что известно - Фото
Фото: nhk.or.jp
21.10.2019, 10:25

Скорость ветра в зоне действия тайфунов может достигать 45-50 м/c

К берегам Японии приближаются два новых тайфуна - Нэогури и Буалой. Об этом сообщают японские СМИ со ссылкой  главное метеоуправление страны.

Ожидается, что 20-й в этом сезоне тайфун Нэогури, достигнет побережья к юго-западу и югу Токио утром 22 октября. Порывы ветра прогнозируются до 45 м/c.

Читайте также: На Японию надвигается мощный за 60 лет тайфун Хагибис

"Этот тайфун будет двигаться вдоль тихоокеанского побережья Японии, а в понедельник вечером или еще позднее превратится в систему низкого давления. Можно ожидать, что в ряде ограниченных районов пройдут сильные ливни", - отмечается в сообщении. 

Еще один тайфун Буалой, 21-й по классификации,  идет с юга и достигнет восточного побережья Японии в ночь на 26 октября

Его скорость во время порывов ветра может быть до 50 м/c.

  • 13 октября сообщалось, что в Японии в результате сильного тайфуна Хагибис погибли не менее 19 человек.

 

Напишите нам
япония Тайфун Нэогури Буалой
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 