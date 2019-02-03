Тысячи машин в Италии образовали пробку длиной 16 км: фото, видео

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На дороге, соединяющей Италию и Австрию, образовалась пробка длиной в 16 км

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В субботу, 2 февраля, в Италии несколько тысяч автомобилей застряли на автомагистрали А22 из-за сильного снега. Об этом сообщает Euronews.

Пожарные службы освободили из снежного плена более 200 человек, которые несколько часов стояли в пробке.

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Пресс-секретарь спасательной службы автономной провинции Больцано сообщил, что очередь на маршруте, который соединяет Италию с Австрией (между Кьюза и Випитено), достиг 16 километров.

Он не смог назвать точное количество автомобилей, которые застряли в пробке.

О пострадавших информации нет.

Фото: EPA

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Теги: австрия, снег, видео, италия, дорога, непогода, снежный плен, Больцано
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