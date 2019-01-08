У берегов Гонконга взорвался танкер: люди прыгали за борт — видео

Сегодня, 8 февраля, около гонконгского острова Ламма загорелся нефтяной и химический танкер Aulac Fortune, в результате чего один член экипажа погиб, а двое других считаются пропавшими без вести. Об этом пишет местное издание South China Morning Post.

Источник отмечает, что пожар начался в 05:30 утра по киевскому времени, когда танкер находился примерно в двух километрах на юг от Ламмы.

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Очевидцы говорят о трех взрывах, причем первый был очень громким: в бухтах на острове посчитали, что "началось землетрясение".

Фото: ЕРА

Спасателям удалось достать из воды живыми 23 членов экипажа: они либо сами прыгнули за борт, либо их выбросило в воду после взрыва. На судне были по крайней мере 25 человек.

Видео: Thien Huynh