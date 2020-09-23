У берегов Тасмании погибли до 400 черных дельфинов: фото, видео

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Животных спасают уже третий день

Около 380 гринд, которых еще называют черными дельфинами, погибли у западного побережья Тасмании – по неизвестной причине они заплыли на мелководье, некоторые выбросились на берег. Об этом сообщает ВВС.

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О происшествии стало известно в понедельник, 21 сентября. Все это время команды спасателей пытались помочь животным. Им удалось спасти 50 дельфинов.

Представители правительства Тасмании заявили, что спасательные работы будут продолжаться, "пока будут живые дельфины".

"Пока они живы и находятся в воде, у них все еще есть надежда – но со временем они все больше устают", - сказал Ник Дека, региональный менеджер Службы парков и дикой природы Тасмании.

Он добавил, что теперь необходимо убрать с побережья сотни тел. План очистки все еще прорабатывается – раньше туши закапывали на берегу или выбрасывали в открытое море.

Причина, почему киты оказались на мели, неясна. Однако известно, что гринды склонны к выходу на берег.

Вообще у специалистов есть ряд теорий на этот счет. Полагают, что дельфинов на берег может заманивать рыба, за которой они охотятся. Социальные млекопитающие также известны тем, что живут сплоченными сообществами в постоянном общении. Исследователи предполагают, что дельфин-вожак может по ошибке привести всю группу к берегу.

  • 21 сентября около 250 гринд выбросились на берег на юге Австралии, более 20 черных дельфинов погибли.
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Теги: Тасмания, животные, Австралия, дельфин
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