Около 250 черных дельфинов выбросились на берег на юге Австралии: более 20 погибли – фото

В австралийской Тасмании около 250 черных дельфинов выбросились на берег, местные власти планируют спасательную операцию

21 сентября около 250 гринд выбросились на берег на юге Австралии, более 20 черных дельфинов погибли. Об этом сообщает The Guardian.

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Инцидент произошел сегодня. Представители местных властей заявляют, что около 250 гринд застряли на песчаной косе одного из малонаселенных островов Тасмании, по меньше мере 25 особей погибли.

"Они находятся в воде, очень трудно увидеть, сколько из них умерли и в каком состоянии они находятся", – говорит представитель регионального департамента окружающей среды Ник Дека.

На месте происшествия работают правоохранители и эксперты, которые оценивают ситуацию, чтобы во вторник утром начать спасательную операцию.

Дека заявляет, что выбросы китов и дельфинов на берег относительно частое явление для Тасмании, однако такого большого количества не было последние 10 лет.

В июле в Ботсване сообщили о массовой гибели слонов. Общее количество погибших слонов превышало 350 особей. Причина их смерти не была известна. Версию о браконьерстве исключили сразу, поскольку бивни слонов не были удалены.

21 сентября ученые заявили, что причиной массовой смерти слонов стали токсины в воде.

Владислав Сердюк

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