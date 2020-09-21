Токсины в воде убили более 300 слонов в Ботсване

Ученые выяснили причину массовой гибели слонов в Ботсване, о которой сообщалось в июле 2020 года

В Ботсване выяснили причину гибели более 300 слонов, произошедшей в мае и июне 2020 года. Они умерли из-за токсинов в воде, производимых цианобактериями. Об этом сообщает Reuters.

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"Наши последние тесты выявили цианобактериальные нейротоксины, которые являются причиной смерти. Это бактерии, содержащиеся в воде. Однако у нас есть еще много вопросов, на которые нужно ответить, например, почему только слоны и почему только эта область", - заявил ветеринар Ммади Рубен.

Цианобактерии – это микроскопические организмы, часто встречающиеся в воде и иногда в почве. Не все они производят токсины, но, говорят ученые, токсические вещества все чаще возникают, потому что изменение климата приводит к повышению температуры. В тепле цианобактерии лучше развиваются.

Ученые обеспокоены потенциальным влиянием некоторых цианобактерий, которые могут навредить не только животным, но и людям тоже.

В июле в Ботсване сообщили о массовой гибели слонов. Общее количество погибших слонов превышало 350 особей. Причина их смерти не была известна. Версию о браконьерстве исключили сразу, поскольку бивни слонов не были удалены.

Владислав Сердюк

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