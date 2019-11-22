У Boeing 777 над США загорелся двигатель, крики в салоне: видео

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На борту рейса 113, который вылетел вчера около 21:00 по киевскому времени из Лос-Анджелеса в Манилу, были 347 пассажиров

Вскоре после вылета из аэропорта Лос-Анджелеса загорелся правый двигатель лайнера Boeing 777 компании Philippine Airlines, что сняли на видео как пассажиры, так и люди на земле. Об этом говорится в репортаже канала ABC News.

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По рассказу пассажиров, внезапно послышалось несколько глухих взрывов, а двигатель начал "стрелять" и извергать пламя.

Экипаж сумел справиться с ситуацией и через час после взлета вернуться в аэропорт. Причина неисправности двигателя пока неизвестна.

Пострадавших пассажиров нет, вскоре часть из них улетела в Манилу другим рейсом.

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Видео: ABC News, Manila Bulletin Online

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Теги: авиакатастрофа, самолет, boeing 777, Лос-Анджелес
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