У Boeing 777 над США загорелся двигатель, крики в салоне: видео

Вскоре после вылета из аэропорта Лос-Анджелеса загорелся правый двигатель лайнера Boeing 777 компании Philippine Airlines, что сняли на видео как пассажиры, так и люди на земле. Об этом говорится в репортаже канала ABC News.

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По рассказу пассажиров, внезапно послышалось несколько глухих взрывов, а двигатель начал "стрелять" и извергать пламя.

Экипаж сумел справиться с ситуацией и через час после взлета вернуться в аэропорт. Причина неисправности двигателя пока неизвестна.

Пострадавших пассажиров нет, вскоре часть из них улетела в Манилу другим рейсом.

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Видео: ABC News, Manila Bulletin Online