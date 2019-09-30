У побережья Майорки обнаружили древнеримское судно: видео

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На судне нашли около сотни отлично сохранившихся амфор

В Средиземном море у берегов Майорки обнаружили затонувшее древнеримское судно III века н.э. Об этом сообщил в Facebook Институт морских археологических исследований Балеарских островов.

Отмечается, что скорее всего, на корабле перевозили вино и масло с юга Пиренейского полуострова.

В июле местные жители увидели на дне Средиземного моря осколки керамики и сообщили о них морским археологам из Института морских археологических исследований Балеарских островов.

Ученые обнаружили остатки грузового судна длиной около 10 метров и шириной - 5 метров, а также примерно сотню амфор. 

Исследователи полагают, что судно затонуло не в результате шторма, потому что амфор прекрасно сохранились.

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Теги: майорка, археология, средиземное море
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