Ученые создали "умную" ткань – она умеет распознавать предметы: видео

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В будущем ткань будет не только распознавать еду, но и предлагать, что из нее можно приготовить

Американские ученые из Дартмутского колледжа вместе с коллегами из корпорации Microsoft создали "умную" интерактивную ткань – она может распознавать предметы, которые на ней лежат. Исследование было опубликовано на научно-образовательном портале ACM.

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Технология, которую ученые назвали Capacitivo, идентифицирует лежащий на ней предмет и выводит эти данные на экран телефона или ноутбука. При этом, такая ткань умеет даже "работать" с жидкостями.

По сути "умная" ткань представляет собой сеть электродов с подложкой из текстиля и датчиками. Когда на нее кладут предмет, датчики изучают его электрическую емкость, а после – передают данные на подключенное устройство. По словам создателей, ткань "работает" по тому же принципу, что и сенсорные поверхности, умеющие считывать отпечатки пальцев.

Ученые уже протестировали собственное изобретение: скатерть из "умного" материала смогла "опознать" лежащие на ней предметы в 94,5% случаев, а жидкости – в 96%.

В будущем исследователи планируют запустить дополнительный функционал ткани – она сможет не только распознавать отдельные продукты, но и предлагать рецепты блюд из них.

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Теги: наука, технологии, видео, ткань, распознавание
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