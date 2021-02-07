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Умер легендарный супертяжеловес Спинкс, который сенсационно победил Мухаммеда Али видео

07.02.2021, 10:40
Леон Спинкс с сыном Кори (фото - Jack Smith_EPA)
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5 февраля в возрасте 67 лет умер олимпийский чемпион 1976 года и экс-чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBC и WBA Леон Спинкс. В феврале 1978 года он прославился победой над легендарным боксером Мухаммедом Али, которую тот, впрочем, вернул в ноябре того же года.

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Спинкс родился в 1953 году в Сент-Луисе, штат Миссури, США. В 13 лет записался в секцию бокса, чтобы научиться защищать себя – из-за недоедания он часто подвергался нападкам со стороны сверстников. В 10-м классе будущий чемпион бросил школу и ушел бродяжничать, а в 20 лет завербовался в армейские ряды.

Во время службы Спинкс продолжил заниматься боксом и в 1975 году завоевал серебряную медаль на Панамериканских играх (маштабные соревнования обоих американских континентов по летним видам спорта – ред.). Еще через год, на Олимпийских играх, он взял золотую медаль, побив в финале кубинского боксера Сиксто Сория.

В 1978 году в своем восьмом поединке Спинкс встретился на профи-ринге с Али и победил по решению судей: бой был признан "поединком года". Однако спустя полгода состоялся реванш и тут уже победу после более тщательной подготовки одержал Али.

В конце 80-х спортивная карьера Спинкса пошла на спад. Из-за нехватки денег боксер перешел на низкоквалифицированную работу, у него начались проблемы со здоровьем, его несколько раз привлекали к уголовной ответственности за мелкие правонарушения.

В течение последних пяти лет жизни Спинкс боролся с раком простаты и умер, проведя последние минуты с третьей женой Брендой Глур.

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Дарья Мостовая
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