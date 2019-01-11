В 200 млн световых лет от нас родилась "черная корова": видео

Часть астрономического общества считает, что впервые в истории нам удалось увидеть рождение черной дыры. Об этом говорится в сообщении пресс-служба Аэрокосмического управления США, которое относится к удаленному от нас на 200 млн световых лет объекту в галактике CGCG 137-068, известному науке как AT2018cow.

По данным NASA, загадочная вспышка была по крайней мере в 10 раз ярче, чем взрыв обычной сверхновой, причем пика яркости она прошла за несколько дней (как правило, рост интенсивности проходит едва ли не месяцы).

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Астрономы также чешут в затылке, не понимая, почему при этом не было громадного энергетического выброса, хотя для подобных космических катаклизмов он типичен.

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Явление, которое впервые заметили 16 июня 2018 года, наблюдается в направлении созвездия Геркулеса — на фото ниже загадочный объект отмечен крестиком.

Одна группа ученых утверждает, что AT2018cow — это массивная черная дыра, которая разорвала проходящего мимо старого белого карлика — горячий объект габаритами с Землю, и ее масса составляла от 100 тысяч до 1 млн солнечных масс. Выше — видеосимуляция того, как представляют себе процесс ученые.

Вторые говорят, что это явление — вспышка сверхновой, сформированной из голубого сверхгиганта, в результате чего появилась нейтронная звезда или даже черная дыра, и это первый зафиксированный случай рождения такого объекта.

Астрономы обеих групп представили свои аргументы на проходящей в Сиэтле конференции Американского астрономического общества.

Объект получило название AT2018cow от компьютера, который генерирует псевдослучайный набор букв и цифр. Из-за того, что сочетание знаков заканчивается на "cow" ("корова" по-английски), явление теперь так и называют.

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