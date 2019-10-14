В аэропорту Барселоны начались столкновения с полицией: видео

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Организация Демократическое цунами в социальных сетях призвала занять аэропорт Эль-Прат

В Барселоне протестующие против вынесения приговора лидерам движения за независимость заблокировали пять региональных дорог через Каталонию. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителей каталонского агентства дорожного движения.

Несколько улиц в Барселоне также были заблокированы протестами, в том числе проспект Диагональ, который пересекает весь город.

Акции также проходят в нескольких крупных каталонских муниципалитетах, таких как Жирона и Лерида.

Вблизи Жироны были на короткое время были заблокированы железнодорожные пути.

По сообщениям местных СМИ, организация Демократическое цунами в социальных сетях призвала занять аэропорт Эль-Прат в Барселоне. 

В интернете распространяются видео применения силы полицейскими в аэропорту. На записи неясно, кого именно бьют полицейские – демонстрантов или обычных пассажиров, однако, по сообщению AP, полиция столкнулась в аэропорту с протестующими. Правоохранители в защитном снаряжении использовали дубинки, чтобы оттеснить толпу от входа в метро внутри главного терминала.

Полиция распорядилась прекратить работу метрополитена на линии до аэропорта.

Сотрудники правопорядка также усилили контроль на входе и проверяют документы у пассажиров.

Сегодня Верховный суд Испании приговорил 12 лидеров каталонских сепаратистов к тюремному заключению на срок от 9 до 13 лет. 

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Теги: сепаратизм, Барселона, аэропорт, Каталония
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