В Афганистане нашлись организаторы вчерашнего кровавого теракта

Радикальная исламистская организация Талибан заявила, что вчерашний теракт в центре афганской столицы — дело рук ее боевиков. Соответствующее признание было размещено на ресурсах террористов в сети, пишет агентство Reuters.

"В атаку были вовлечены пять человек, включая смертника за рулем начиненного взрывчаткой грузовика", - утверждают талибы.

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В заявлении боевиков говорится, что были убиты и ранены "десятки иностранных и афганских силовиков". Талибан для устрашения часто завышает количество жертв своих терактов.

Вечером 13 января у периметра укрепленной территории PD9 ("зеленая деревня") в Кабуле взорвался начиненный взрывчаткой грузовик. По состоянию на сегодняшнее утро погибшими считаются 4 человека — трое солдат и гражданский, более 90 ранены (среди них 23 ребенка и 12 женщин).

Нападение произошло на фоне череды поездок спецпосланника Госдепартамента США Залмая Халилзада (первого мусульманина-суннита, сделавший успешную карьеру на дипломатической службе США) по Афганистану.

Кроме того, по данным Tolo News, в ночь на 13 января неподалеку от Кабула был ликвидирован один из ключевых членов Талибана Мулла Хусейн.

Видео: Alikhan Rahemi, WION