В Албании столкновения на антиправительственных протестах: видео

В Албании на антиправительственном митинге произошли столкновения между тысячами сторонников албанской оппозиции и полицией. Об этом сообщает AP.

Сторонники оппозиции прорвались через полицейские ряды, пытаясь войти в здание премьер-министра Эди Рама.

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Албанцы протестуют против коррумпированности и неэффективности правительства. Участники акций применяют "коктейли Молотова".

Напомним, сегодня участники движения "желтых жилетов" перекрыли движение по Елисейским полям в Париже.

"Желтые жилеты" планируют протестовать теперь не только по субботам, но и по воскресеньям.