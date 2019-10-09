В Альпах самолет запутался и повис на проводах: видео

В итальянских Альпах легкомоторный самолет зацепился за провода горнолыжного подъемника, запутался в них и повис. Об этом сообщает BBC.

Пилота выбросило из кабины, он отделался легкими травмами.Пассажир самолета не пострадал.

Инцидент произошел на горном курорте Прато Валентино 5 октября, но местная спасательная служба обнародовала информацию о нем только сейчас.

Причины случившегося пока не установлены, следствие изучает, насколько самолет был технически исправен и подготовлен к полету.

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