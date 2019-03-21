В Астане протестуют против переименования в Нурсултан: видео

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Задержаны по меньшей мере 20 человек

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Сегодня, 21 марта, в столице Казахстана Астане прошла акция протеста против переименования города в Нурсултан - в честь первого президента страны Нурсултана Назарбаева, который покинул свой пост 19 марта.

"Людей было почти столько-же, сколько полиции, ОМОНовцев и прочих сотрудников по обеспечению видимости, что все хорошо", - написал участник акции протеста Асхат Ахмедьяров в своем Facebook, которого задержали силовики за то, что "пытался защищать журналиста".

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В социальных сетях активисты составляют списки задержанных. По информации Рината Рафхата, на данный момент известны имена только троих задержанных.

С момента переименования Астаны в Нурсултан в интернете стали появляться петиции против такой инициативы властей. Авторы одной из них требуют отказаться от переименования столицы "без легитимного обсуждения данного вопроса с народом". На данный момент петиция собрала более 36000 подписей.  

Фото: Асхат Ахмедьяров/Facebook

20 марта парламент Казахстана одобрил переименование Астаны в честь ушедшего в оставку первого президента страны Нурсултана НазарбаеваРанее в этот день 65-летний  преемник Назарбаева Касым-Жомарт Токаев принес присягу народу Казахстана и стал и.о. президента.

Читайте также: Назарбаев - все. Что известно об отставке президента Казахстана 

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Теги: протест, переименование, казахстан, Астана, Нурсулант Назарбаев, нурсултан
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