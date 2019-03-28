В Дакке горит 19-этажный офис, люди прыгают из окон: видео

В столице Бангладеш Дакке горит 19-этажное офисное здание, расположенное в престижном торговом районе. Уже известно о семерых погибших и более 20 раненых, сообщает ВВС.

Есть опасения, что десятки людей оказались в ловушке внутри здания. По словам очевидцев, они слышали, как люди из окон просили о помощи.

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Местные СМИ сообщают, что как минимум шесть человек выпрыгнули из горящего здания.

Пожарные на месте происшествия, поддерживаемые военно-морскими и военно-воздушными силами, говорят, что пламя взято под контроль.

Были замечены вертолеты ВВС, которые снимали людей с крыши. Они также сбрасывают на горящее здание воду.

Дакка с населением более 18 миллионов человек является одним из самых густонаселенных городов мира. По данным Всемирного банка, около 3,5 миллионов человек живут в трущобах.

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