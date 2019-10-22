В Дании спасают 700-тонный старинный маяк - его двигают: видео

В северо-западной Дании решили спасти 120-летний 700-тонный маяк Рубьерг Кнуд, к которому постепенно подбирается Северное море. Об этом сообщает The Guardian.

23-метровый сооружение поставили на колеса и рельсы, чтобы отодвинуть его от береговой линии.

Маяк начал работать в 1900 году, тогда он располагался примерно в 200 метрах от побережья, в 2019 году - уже в 6 метрах, поскольку море размывает береговую линию.

Timelapse of the 120 year old, 700-ton Rubjerg Knude Lighthouse being moved the first metre on its 70m long journey inland to safety. pic.twitter.com/BaIE4TlKvC — The Other Chris (@TotherChris) October 22, 2019

Маяк начали перемещать сегодня около 9:00 по местному времени, он движется со скоростью примерно 8 метров в час. По плану, на новое место Рубьерг Кнуд прибудет через 10 часов.

Мэр города Хьйорринг, возле которого стоит маяк, сказал, что если во время перемещения сооружения что-то пойдет не так, маяк будут демонтировать.

Министер охраны окружающей среды Дании Леа Вермелин назвала Рубьерг Кнуд национальным достоянием. На его спасение потрачено 5 млн крон.

Маяк перестал выполнять свои непосредственные функции в 1968 году, после этого он работал как музей.

Смотрите также: На глубине 5,5 км найдены остовы двух японских авианосцев: видео