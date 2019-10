В Дании спасают 700-тонный старинный маяк - его двигают: видео

В северо-западной Дании решили спасти 120-летний 700-тонный маяк Рубьерг Кнуд, к которому постепенно подбирается Северное море. Об этом сообщает The Guardian.

23-метровый сооружение поставили на колеса и рельсы, чтобы отодвинуть его от береговой линии.

Маяк начал работать в 1900 году, тогда он располагался примерно в 200 метрах от побережья, в 2019 году - уже в 6 метрах, поскольку море размывает береговую линию.

Timelapse of the 120 year old, 700-ton Rubjerg Knude Lighthouse being moved the first metre on its 70m long journey inland to safety. pic.twitter.com/BaIE4TlKvC