В Дании спасают 700-тонный старинный маяк - его двигают: видео

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Сооружение перемещается со скоростью 8 метров в час

В северо-западной Дании решили спасти 120-летний 700-тонный маяк Рубьерг Кнуд, к которому постепенно подбирается Северное море. Об этом сообщает The Guardian.

23-метровый сооружение поставили на колеса и рельсы, чтобы отодвинуть его от береговой линии.

Маяк начал работать в 1900 году, тогда он располагался примерно в 200 метрах от побережья, в 2019 году - уже в 6 метрах, поскольку море размывает береговую линию.

Маяк начали перемещать сегодня около 9:00 по местному времени, он движется со скоростью примерно 8 метров в час. По плану, на новое место Рубьерг Кнуд прибудет через 10 часов.

Мэр города Хьйорринг, возле которого стоит маяк, сказал, что если во время перемещения сооружения что-то пойдет не так, маяк будут демонтировать.

Министер охраны окружающей среды Дании Леа Вермелин назвала Рубьерг Кнуд национальным достоянием. На его спасение потрачено 5 млн крон.

Маяк перестал выполнять свои непосредственные функции в 1968 году, после этого он работал как музей.

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Теги: история, памятник, дания, маяк
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