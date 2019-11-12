В Эр-Рияде мужчина с ножом напал на актеров на сцене: видео

В столице Саудовской Аравии мужчина с ножом напал на актеров во время музыкального представления в парке короля Абдаллы. Ранения получили три человека, сообщает AFP со ссылкой на полицию Эр-Рияда.

Агентство отмечает, что это первое подобное нападение после того, как ультраконсервативное королевство начало смягчать ограничения на развлечения.

Нападавший арестован. Он оказался 33-летним экспатриантом из Йемена. Пострадавшие – двое мужчин и женщина - по предварительной информации, являются иностранцами.

По информации полиции, актеры госпитализированы, они находятся в стабильном состоянии.

В сентябре, после терактов против нефтеперерабатывающих предприятий в Саудовской Аравии возглавляемая ею арабская коалиция начала военную операцию на севере Йемена.