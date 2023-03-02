В Гонконге пожарные тушат пожар на строящемся небоскребе в коммерческом районе города, сообщает The Guardian.
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Первое возгорание было замечено рядом со строительными лесами в верхней части здания, затем пожар распространился сверху до первых этажей.
42-этажный небоскреб Harborside Icon девелопера The Empire Group строился для размещения клуба Mariners 'и отеля. Как сообщается, проект оценивался в 6 млрд гонконгских долларов (примерно $700 млн), строительство предполагалось завершить в первой половине 2023 года.
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