В Индии обрушился пятиэтажный дом - в ловушке оказались около 70 человек: видео

В индийском штате Махараштра рухнул пятиэтажный жилой дом - в результате происшествия по меньшей мере 15 человек были травмированы и еще около 70 находятся сейчас под обломками здания, сообщает CNN.

Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать

Здание под названием Tarique Garden было построено по принципу "земля-плюс-четыре" и в нем располагалось порядка 30-35 жилых квартир. Местная администрация совместно со спасателями продолжает разбирать завалы и проводить поисково-спасательные работы.

По словам одного из местных политиков Бхаратшета Гогавале: "в здании могут быть заперты не менее 100-120 человек, изнутри позвонили пока только двое - сложно сказать, в каком они состоянии".

Смотрите также: В центре Одессы обрушился дом-памятник архитектуры - видео крушения