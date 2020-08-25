В Индии обрушился пятиэтажный дом - в ловушке оказались около 70 человек: видео

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Поисково-спасательные работы еще продолжаются, количество погибших и раненных может оказаться больше предполагаемых

В индийском штате Махараштра рухнул пятиэтажный жилой дом - в результате происшествия по меньшей мере 15 человек были травмированы и еще около 70 находятся сейчас под обломками здания, сообщает CNN.

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Здание под названием Tarique Garden было построено по принципу "земля-плюс-четыре" и в нем располагалось порядка 30-35 жилых квартир. Местная администрация совместно со спасателями продолжает разбирать завалы и проводить поисково-спасательные работы.

По словам одного из местных политиков Бхаратшета Гогавале: "в здании могут быть заперты не менее 100-120 человек, изнутри позвонили пока только двое - сложно сказать, в каком они состоянии".

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Теги: Индия, видео, обрушение дома
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