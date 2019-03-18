В Индонезии спасают орангутана, в теле нашли 74 пули: фото, видео

В Индонезии спасают 30-летнюю самку орангутана, в теле которой обнаружили 74 пули от пневматической винтовки. Об этом сообщает AFP.

Официальный представитель индонезийских властей заявил в субботу, что орангутан постепенно восстанавливается.

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30-летняя самка орангутана была найдена в прошлое воскресенье в критическом состоянии с ее месячным детенышем на фруктовой плантации одного из местных жителей провинции Ачех.

"Орангутаны пришли на плантацию деревенского жителя, владелец посчитал их угрозой и попытался прогнать", - сказал представитель местной администрации.

Самку принялись спасать, но ее детеныш умер от недоедания.

Почти неделю спустя официальные лица сообщают, что обезьяна, которой дали имя Хоуп, медленно поправляется.

По данным Международного союза охраны природы, орангутаны находятся под угрозой исчезновения, в мире их насчитывается всего около 100 000 особей.

Агентство отмечает, что деревенские жители нападают на них, так как считают вредителями, а браконьеры ловят и продают в качестве домашних животных.