В Италии обрушился 400-метровый автомобильный мост через реку: видео, фото

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Автомобильный мост длиной 400 метров через реку Магра обрушился в Италии

Сегодня, 8 апреля, в Италии обрушился 400-метровый автомобильный мост через реку Магра, который соединял провинции Лигурию и Тоскану. Об этом сообщает BBC.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Жители Каприглиолы, ближайшего города к мосту, рассказали, что услышали сильный грохот около 10:20 по местному времени, после чего раздался звук падающей каменной кладки.

Отмечается, что в момент обрушения на мосту, высота которого составляла 7-8 метров, находились два автомобиля. Водитель одного из них успел выскочить и пострадал только от шока. Водителя второго фургона госпитализировали – в него попали падающие камни, однако травмы пострадавшего характеризуют как незначительные. 

Сообщается, что обычно этот мост очень активно использовался, там всегда было много автомобилей, и от большего количества пострадавших и, возможно, жертв спасло только то, что в стране действуют жесткие карантинные меры в связи с эпидемией коронавируса.

Обрушение моста в Италии (Фото: GUARDIA FINANZA)

Обрушение моста в Италии (Фото: EPA-EFE/Riccardo Dalle Luche)

Обрушение моста в Италии (Фото: EPA-EFE/Riccardo Dalle Luche)

Обрушение моста в Италии (Фото: VIGILI DEL FUOCO)

Еще по теме
Отправить:
Распечатать:
Теги: авария, италия, мост
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
В Италии обрушился 400-метровый автомобильный мост через реку: видео, фото
В Италии обрушился 400-метровый автомобильный мост через реку: видео, фото
Как отстояли Харьков. Шесть лет назад спецназ уложил боевиков "ХНР" - видео
Как отстояли Харьков. Шесть лет назад спецназ уложил боевиков "ХНР" - видео
Пока двуногие на карантине. Котята и щенки посетили океанариум в США – видео
Пока двуногие на карантине. Котята и щенки посетили океанариум в США – видео
Мнение Снимите пижаму и не сидите на диване. Как работать из дома и не срывать дедлайны
Сотни тысяч безработных. Как сфера услуг и малый бизнес переживают карантин
FMCG Сотни тысяч безработных. Как сфера услуг и малый бизнес переживают карантин
Количество безработных в Украине выросло на 13% - Минэкономики
Количество безработных в Украине выросло на 13% - Минэкономики
Популярное
фото/видео
В Италии обрушился 400-метровый автомобильный мост через реку: видео, фото
В Италии обрушился 400-метровый автомобильный мост через реку: видео, фото
Кондитеры VS коронавирус: шоколадные зайцы-медсестры и печенье в масках - фото
Кондитеры VS коронавирус: шоколадные зайцы-медсестры и печенье в масках - фото 14:59
Розовое Суперлуние. Ночью была самая яркая Луна в году - фото со всего мира
Розовое Суперлуние. Ночью была самая яркая Луна в году - фото со всего мира 14:49
Как отстояли Харьков. Шесть лет назад спецназ уложил боевиков "ХНР" - видео
Как отстояли Харьков. Шесть лет назад спецназ уложил боевиков "ХНР" - видео 14:40
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 