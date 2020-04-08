В Италии обрушился 400-метровый автомобильный мост через реку: видео, фото

Сегодня, 8 апреля, в Италии обрушился 400-метровый автомобильный мост через реку Магра, который соединял провинции Лигурию и Тоскану. Об этом сообщает BBC.

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Жители Каприглиолы, ближайшего города к мосту, рассказали, что услышали сильный грохот около 10:20 по местному времени, после чего раздался звук падающей каменной кладки.

Отмечается, что в момент обрушения на мосту, высота которого составляла 7-8 метров, находились два автомобиля. Водитель одного из них успел выскочить и пострадал только от шока. Водителя второго фургона госпитализировали – в него попали падающие камни, однако травмы пострадавшего характеризуют как незначительные.

Сообщается, что обычно этот мост очень активно использовался, там всегда было много автомобилей, и от большего количества пострадавших и, возможно, жертв спасло только то, что в стране действуют жесткие карантинные меры в связи с эпидемией коронавируса.