В Калифорнии 40 000 "пчел-убийц" напали на людей: видео

В калифорнийском городе Пасадена рой из 40 000 африканизированных пчел вырвался из гнезда и напал на людей. Об этом пишет The Guardian.

Гнездо насекомых находилось под карнизом отеля Howard Johnson Inn, что вызвало их агрессивную реакцию - неизвестно, специалисты из Ассоциации пчеловодов предположили, что это могла быть вибрация или сильный шум.

В результате нападения пчел двое пожарных, двое полицейских и прохожий оказались в больнице. Улица была перекрыта. Пожарные сначала пытались выкурить пчел дымом, но затем им пришлось применить пену из огнетушителей, чтобы уничтожить их.

Африканизированные пчелы произошли от скрещивания африканских и европейских пчел, завезенных в Южную Америку в 1950-х годах. Этот вид попал на свободу и размножился, скрещиваясь с местными видами. Благодаря тому, что эти насекомые агрессивно защищают свои гнезда, их прозвали пчелами-убийцами.

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