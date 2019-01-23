В Канаде сошел с рельс и загорелся поезд: видео

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В полиции отметили, что пострадавших нет

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Грузовой поезд с пшеницей сошел с рельс и загорелся недалеко от города Саскатун в канадской провинции Саскачеван. Об этом сообщает Укринформ.

По данным в полиции, во время аварии никто не пострадал.

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Всего с рельс сошло около 30 вагонов из 52, в том числе локомотив, который перевернулся и загорелся.

Очевидцы отметили, что место аварии затянул густой черный дым, однако в компании-операторе железной дороге заверили, что опасности для общественности нет, поскольку опасных продуктов поезд не перевозил.

Авария произошла в сотне метров от автомобильного переезда, на котором очереди на проезд ожидало несколько машин.

Причина инцидента пока остается неизвестной. Компания-оператор железной дороги и совет по безопасности транспорта начали собственные расследования.

8 января в Южно-Африканской республике столкнулись два поезда.

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Теги: канада, поезд, столкновение
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