В Казахстане на территории воинской части прогремел взрыв: видео

На одном из арсеналов армии Казахстана рядом с городом Арысь в Туркестанской области сегодня, 24 июня, произошло возгорание. Как сообщает Минобороны страны, оно повлекло за собой взрыв части боеприпасов.

Жертв и пострадавших, по имеющимся данным, нет.

Причины и обстоятельства произошедшего выясняются. На месте работает специально созданная комиссия, личный состав Вооруженных сил организовал мероприятия по ликвидации и минимизации последствий.

11 июня один человек погиб при взрыве на танкере в Махачкале, еще двое считаются пропавшими без вести.

Взрыв произошел во время перекачки нефти.