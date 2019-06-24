В Казахстане на территории воинской части прогремел взрыв: видео

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На одном из арсеналов Вооруженных сил Казахстана взорвалась часть боеприпасов

На одном из арсеналов армии Казахстана рядом с городом Арысь в Туркестанской области сегодня, 24 июня, произошло возгорание. Как сообщает Минобороны страны, оно повлекло за собой взрыв части боеприпасов.

Жертв и пострадавших, по имеющимся данным, нет.

Причины и обстоятельства произошедшего выясняются. На месте работает специально созданная комиссия, личный состав Вооруженных сил организовал мероприятия по ликвидации и минимизации последствий.

11 июня один человек погиб при взрыве на танкере в Махачкале, еще двое считаются пропавшими без вести.

Взрыв произошел во время перекачки нефти.

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Теги: взрыв, видео, происшествие
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