Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
11.06.2019, 09:18

В России произошел взрыв на танкере

В России произошел взрыв на танкере - Фото
Фото: 05.mchs.gov.ru

В результате взрыва погиб один человек, трое получили травмы

Один человек погиб при взрыве на танкере в Махачкале РФ, еще двое считаются пропавшими без вести. Об этом сообщает российское пропагандистское агентство ТАСС.

"Всего шесть человек было на борту, трое пострадали", - сказал источник в экстренных службах региона, добавив, что найдено тело одного из трех других людей, пропавших после взрыва.

В Росморречфлоте сообщили, что на месте происшествия работают экстренные службы, горит жилая часть танкера. "Пожар пока не локализован, сотрудники МЧС ведут проливку", - уточнил собеседник агентства.

По данным Южного следственного управления на транспорте СК РФ, в результате инцидента пострадали трое. 

"Проводим проверку, трое пострадавших. В машинном отделении произошел хлопок с последующим возгоранием", - сказал собеседник.

Пострадавших доставили в  больницу, двое были отправлены в ожоговое отделение, а один - в травматологию. Один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии, у него 95% ожогов тела. 

В пресс-службе МЧС России отметили, что взрыв произошел во время перекачки нефти.

21 января у берегов Крыма произошли взрывы и пожар на двух танкерах Maestro и Candy, которые шли под флагом Танзании. Погибли 10 человек, 10 пропали без вести, еще 12 удалось спасти.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Россия, взрыв, мчс рф, танкер
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 