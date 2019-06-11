В России произошел взрыв на танкере

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Один человек погиб при взрыве на танкере в Махачкале РФ, еще двое считаются пропавшими без вести. Об этом сообщает российское пропагандистское агентство ТАСС.

"Всего шесть человек было на борту, трое пострадали", - сказал источник в экстренных службах региона, добавив, что найдено тело одного из трех других людей, пропавших после взрыва.

В Росморречфлоте сообщили, что на месте происшествия работают экстренные службы, горит жилая часть танкера. "Пожар пока не локализован, сотрудники МЧС ведут проливку", - уточнил собеседник агентства.

По данным Южного следственного управления на транспорте СК РФ, в результате инцидента пострадали трое.

"Проводим проверку, трое пострадавших. В машинном отделении произошел хлопок с последующим возгоранием", - сказал собеседник.

Пострадавших доставили в больницу, двое были отправлены в ожоговое отделение, а один - в травматологию. Один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии, у него 95% ожогов тела.

В пресс-службе МЧС России отметили, что взрыв произошел во время перекачки нефти.

21 января у берегов Крыма произошли взрывы и пожар на двух танкерах Maestro и Candy, которые шли под флагом Танзании. Погибли 10 человек, 10 пропали без вести, еще 12 удалось спасти.