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22.01.2019, 09:45

Пожар в Керченском проливе: количество погибших выросло

Пожар в Керченском проливе: количество погибших выросло - Фото
Фото: EPA

Операция по поиску моряков с горящих судов в Керченском проливе переведена из спасательной в поисковую - из-за отсутствия надежды найти живых

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Четырнадцать человек погибли при пожаре на судах "Маэстро" и "Канди" в районе Керченского пролива. Об этом сообщаетроссийский пропагандистский ресурс ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах аннексированного Россией Крыма.

Судьба еще шести человек из 32 остается неизвестной. 12 спасены.

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Операция по поиску моряков с горящих судов переведена из спасательной в поисковую.

"По состоянию на шесть утра операция переведена из спасательной в поисковую из-за отсутствия надежды найти живых", – сказал представитель Росморречфлота.

При этом пожар утром еще не был потушен.

Спасенных моряков, а также тела погибших доставляют в Керчь. Ночью сделать это не удалось из-за штормовой погоды.

"Маэстро" и "Канди" выходили из порта Темрюк на Кубани, заявил капитан порта Михаил Мигда. По предварительным данным, пожар произошел во время перегрузки топлива с одного судна на другое.

Якорная стоянка, на которой находились суда, была нелегальной. Судна перевозили сжиженный газ.

Вчера сообщалось, что на борту судов находятся, в том числе, граждане Турции и Индии.

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Теги: Крым, пожар, происшествие, керченский пролив, Маэстро, Канди
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