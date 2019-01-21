Пожар в Керченском проливе: есть спасенные, погибшие и пропавшие

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Спасатели извлекли из воды тела 10 моряков, погибших в результате пожара на двух судах в Черном море. Об этом сообщает российский Интерфакс со ссылкой на источник в службах морского поиска и спасения.

"Спасено 14 человек, еще 10 извлечены без признаков жизни", - сказал источник. Судьба семерых моряков остается неизвестной.

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По предварительным данным, на борту судов находился 31 человек - граждане Турции и Индии.

Пожар произошел на двух танкерах "Канди" и "Маэстро" под флагом Танзании, находившихся на якорной стоянке в нейтральных водах. Место происшествия расположено в 15 морских милях от мыса Такиль.

"Мы получили информацию от проходящих мимо судов, что на одном из двух судов, находившихся рядом, видимо, шла перевалка топлива, произошел хлопок со вспышкой. Сначала пожар на одном судне стал заметен, потом перекинулся на второе", - сказал представитель Росморречфлота.

В пресс-службе Росморречфлота заявили, что не получили сигнала ни от одного из двух капитанов.

"По предварительным данным, люди прыгали за борт", - сказал собеседник агентства.

Вечером 21 января в районе Керченского пролива загорелись два судна.