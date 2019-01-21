У входа в Керченский пролив горят два корабля - видео

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В Росморречфлоте сообщили, что на судах находятся 17 и 14 человек

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В Черном море, у входа в Керченский пролив горят два корабля. Об этом со ссылкой на очевдицев и керченские СМИ сообщает Крым.Реалии.

Пишут, что огнем охвачена практически вся надводная часть судов.

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По словам очевидцев, к месту происшествия прибыли несколько судов, стоящих на рейде.

"Танкер горит южнее мыса Опук. Рядом находятся суда "Насиба Зейналова", "Истра", "Дмитрий Покровский", "ВФ Танкер - 5", "Синерджи 1". К ним идет со скоростью 13 узлов "Спасатель Демидов", - сообщают СМИ оккупированной Керчи.

По свидетельству вахтенного матроса одного из судов, два судна на рейде переваливали груз.

"Одно из них, предположительно, "Маэстро", - газовоз. На одном судне произошел взрыв, из-за этого загорелось рядом пришвартованное судно. Сейчас горят оба. Людей спасают, кто может. Там творится что-то жуткое", - сказал матрос.

Российский ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота сообщает, что горя два судна под флагом Танзании - на одном из них, по предварительным данным, произошел взрыв.

"Предположительно, произошел взрыв [на одном из судов]. Потом огонь перекинулся на другое судно. Подходит спасательный буксир", - сказал собеседник агентства.

Ранее в Росморречфлоте сообщили, что на судах находятся 17 и 14 человек.

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Теги: Крым, пожар, керченский пролив, корабль, Танзания
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