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20.01.2019, 21:22

Во Франции горел курорт Куршевель: есть погибшие - фото, видео

Во Франции горел курорт Куршевель: есть погибшие - фото, видео - Фото
Фото: twitter/planetski

По последним данным, погибли два человека, еще 22 получили травмы. Причины пожара пока не установлены

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Во французских Альпах, на популярном курорте Куршевель, горели сразу три здания местных сотрудников. Об этом сообщает Би-би-си.

По последним данным, два человека погибли, еще 22 получили травмы разной степени тяжести. Четырех человек на вертолетах, в тяжелом состоянии, доставили в больницу.

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На борьбу с пожаром выехали 70 сотрудников пожарных служб.

В попытке спастись некоторые люди даже прыгали с крыш.

Последствия пожара:

Скрин из видео

Причина пожара пока не установлена.

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Теги: куршевель, происшествие, пожар
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