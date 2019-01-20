Во Франции горел курорт Куршевель: есть погибшие - фото, видео

Фото: twitter/planetski

Во французских Альпах, на популярном курорте Куршевель, горели сразу три здания местных сотрудников. Об этом сообщает Би-би-си.

По последним данным, два человека погибли, еще 22 получили травмы разной степени тяжести. Четырех человек на вертолетах, в тяжелом состоянии, доставили в больницу.

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На борьбу с пожаром выехали 70 сотрудников пожарных служб.

В попытке спастись некоторые люди даже прыгали с крыш.

Последствия пожара:

Скрин из видео

Причина пожара пока не установлена.

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