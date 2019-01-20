Во Франции горел курорт Куршевель: есть погибшие - фото, видео

Во французских Альпах, на популярном курорте Куршевель, горели сразу три здания местных сотрудников. Об этом сообщает Би-би-си.
По последним данным, два человека погибли, еще 22 получили травмы разной степени тяжести. Четырех человек на вертолетах, в тяжелом состоянии, доставили в больницу.
На борьбу с пожаром выехали 70 сотрудников пожарных служб.
Staff accommodation above #Chanel and #Chopard caught fire early this morning #Courchevel pic.twitter.com/92WYJ1GT0U— 150 days of winter (@150dow) 20 січня 2019 р.
В попытке спастись некоторые люди даже прыгали с крыш.
Последствия пожара:
Скрин из видео
Причина пожара пока не установлена.
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