Спасатели больше 2 часов тушили пожар в центре Киева: видео

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Пожарная техника не могла подъехать к зданию из-за плотной застройки, отметили в ГСЧС

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В Киеве спасатели ликвидировали пожар в здании, расположенном по адресу ул. Грушевского, 4-Б. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления ГСЧС.

Там уточнили, что заявку о пожаре получили в 15:21.

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В 16:46 пожар на площади 700 кв м был локалзован, а в 18:54 - ликвидирован.

Спасатели говорят, что огонь очень быстро распространялся, так как все перекрытия в здании деревянные. Кроме того, не было возможности подъезда необходимого количества пожарной техники из-за плотной застройки. Все это значительно усложнило работу пожарных, отметили в ГСЧС.

На месте происшествия работало 16 единиц пожарно-спасательной техники и 70 человек личного состава.

Как сообщалось ранее, сегодня в центре Киеве вспыхнул пожар.

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Теги: киев, пожар, ГСЧС, спасатели, грушевского
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