Голубая "Драконова дыра" на Парасельских островах в Южно-Китайском море официально признана самой глубокой из известных науке. Об этом пишет со ссылкой на данные измерений Госцентра океанического прогнозирования окружающей среды Китая местное издание Global Times.

Огромный природный "колодец" с морской водой, который назван Юнълэ, находится на одном из островов Саньша в провинции Хайнань и имеет глубину почти 301 метр. Местные рыбаки называют воронку "глазом Южно-Китайского моря".

Реклама

Диаметр почти правильной круглой воронки на поверхности - около 130 м. Внизу колодец сужается до 36 м.

По данным ученых, этот колодец не имеет подземного сообщения с акваторией окружающего ее ЮКМ, хотя ихтиологи уже обнаружили там два десятка морских рыб и животных.

На глубине более 100 метров, где кислорода нет, жизни не обнаружено.

Место природного явления на карте региона (точные координаты):

Голубые дыры — как правило, глубокие вертикальные углубления с водой. Фактически, это собирательное название для заполненных водой карстовых воронок, которые находятся ниже уровня моря. Названы так из-за контраста темно-синего цвета воды воронки с окружающим светлым мелководьем. Привлекательные места для дайверов.

Видео: CCTV