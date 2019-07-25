В Китае жертвами оползня стали 15 человек: видео

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Без вести пропали 30 человек

Количество жертв оползня на юге Китая возросло до 15 человек. Об этом сообщает Синьхуа.

"По состоянию на утро четверга 15 человек нашли мертвыми, 11 спасли и еще около 30 считаются пропавшими без вести", - отмечается в сообщении.

Всех пострадавших госпитализировали. На месте катастрофы продолжаются спасательные работы.

23 июля оползень обрушился на деревню в уезде Шуйчэн города Люпаньшуй, под завалами оказался 21 дом. По словам спасателей, в пострадавшем районе проживали более 50 человек.

27 февраля в Индонезии обрушилась нелегальная шахта по добыче золота, около 45 человек находятся под завалами. По разным данным, один или три человека найдены мертвыми.

 

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Теги: Китай, жертвы, видео, оползень
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