В Китае открыли самый длинный в мире подвесной стеклянный мост — видео

В Китае в провинции Гуандун через реку Ляньцзян открыли подвесной стеклянный мост длиной 526 метров — он стал самым длинным мостом из стекла в мире. Одновременно на нем могут прогуливаться до 500 человек, сообщает Outlook India.

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Мост был построен на высоте 201 метр, с него открывается прекрасный вид на окрестности и саму реку — ее видно через стекло, толщина которого составляет около 4,5 см. Ограждения моста выполнены из нержавеющей стали.

Строительство новой достопримечательности Китая было завершено еще в начале этого года, но для посещений его открыли только в сентябре.

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