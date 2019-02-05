В Малайзии россиян задержали за "трюки" с ребенком: видео

В Малайзии задержали российскую пару за нарушение прав ребенка. Молодые люди выступали на улицах в Куала-Лумпур, используя свою четырехмесячную дочь, сообщает ВВС.

Реакция полиции последовала за публикацией в мазайзийском сегменте Facebook соответствующего видео. Автор видео написал, что это "безответственное поведение, которое может привести к травмам".

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Россиянам могут предъявить обвинение в нарушении законодательства Малайзии о правах детей. За это правонарушение предусмотрен штраф в размере 20 тысяч малайзийских ринггитов (300 тысяч рублей) или лишение свободы на срок до десяти лет.

При этом в полиции сообщили, что травм у ребенка не обнаружили.

По данным Коммерсанта, задержанных зовут Михаил Бондарук и Екатерина Шихманова.

Их знакомая рассказала изданию, что пара ведет "альтернативный образ жизни" и с самого рождения дочери занимается с ней так называемой динамической гимнастикой. Выступлениями, по словам их знакомой, они зарабатывают на жизнь.

Издание отмечает, что динамическая гимнастика пользуется в РФ некоторой популярностью, хотя традиционная медицина ее не признает.

Сегодня пограничники не пустили в Украину российскую видеоблогера и телеведущую Анастасию Ивлееву за незаконный визит в оккупированный Крым.