В Мехико эстакада с вагонами метро Мехико частично обрушилась на дорогу 20 человек погибли и 70 получили ранения. Об этом сообщает Reuters.
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Часть состава метро остается под завалами.
По словам мэра Мехико Клаудии Шейнбаум, причиной обрушения эстакады послужило то, что одна из опорных балок не выдержала нагрузки.
PRECAUCIÓN: Ambulancias y bomberos en camino por accidente en la estación del metro Olivos, línea 12. pic.twitter.com/UFkcB1llju— SUUMA Voluntarios (@SUUMA_CDMX) May 4, 2021
- 30 апреля на севере Израиля возле горы Мерон во время празднования Лаг ба-Омера произошла давка, в результате которой 45 человек погибли, еще более сотни получили травмы.
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