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В Мексике обрушилась эстакада с метро: 20 погибших, 70 раненых – видео видео

04.05.2021, 08:53
Фото - ЕРА
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В Мехико эстакада с вагонами метро Мехико частично обрушилась на дорогу 20 человек погибли и 70 получили ранения. Об этом сообщает Reuters.

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Часть состава метро остается под завалами.

По словам мэра Мехико Клаудии Шейнбаум, причиной обрушения эстакады послужило то, что одна из опорных балок не выдержала нагрузки.

  • 30 апреля на севере Израиля возле горы Мерон во время празднования Лаг ба-Омера произошла давка, в результате которой 45 человек погибли, еще более сотни получили травмы.
Станислав Стороженко
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Мексика метро авария происшествие эстакада
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