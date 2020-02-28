В небе над Хорватией взорвался метеор: видео

Сегодня утром в небе над Хорватией взорвался метеор. Об этом пишет местное издание 24sata.

Издание получило несколько фото и записей от перепуганных читателей, которые рассказывали, что услышали сильный шум в небе. Некоторые сначала подумали, что это взорвался военный самолет МИГ, преодолевший сверхзвуковой барьер, однако никаких данных из Министерства обороны не было.

Эксперты из Загребской и Вишнянской обсерваторий объяснили, что был метеор, который сгорел при входе в атмосферу. Части его разбросаны у границы со Словенией по направлению к Загребу. У пожарных в Загребе нет сообщений о возможных повреждениях или травмах.

СПРАВКА. Метеоры возникают при сгорании в атмосфере Земли мелких метеорных тел - осколков астероидов или комет.

Смотрите также: В Карелии наблюдали яркий космический болид и слышали грохот: видео явления