В небе над Хорватией взорвался метеор: видео

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Осколки, вероятно, раскидало у границы со Словенией

Сегодня утром в небе над Хорватией взорвался метеор. Об этом пишет местное издание 24sata.

Издание получило несколько фото и записей от перепуганных читателей, которые рассказывали, что услышали сильный шум в небе. Некоторые сначала подумали, что это взорвался военный самолет МИГ, преодолевший сверхзвуковой барьер, однако никаких данных из Министерства обороны не было.

Эксперты из Загребской и Вишнянской обсерваторий объяснили, что был метеор, который сгорел при входе в атмосферу. Части его разбросаны у границы со Словенией по направлению к Загребу. У пожарных в Загребе нет сообщений о возможных повреждениях или травмах.

СПРАВКА. Метеоры возникают при сгорании в атмосфере Земли мелких метеорных тел - осколков астероидов или комет. 

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Теги: метеор, хорватия, взрыв
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