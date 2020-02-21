В Карелии наблюдали яркий космический болид и слышали грохот: видео явления

Вчера, 20 февраля в 03:35 ночи по киевскому времени, над Карелией видели яркий болид. Явление зафиксировала камера в городе Сегежа (РФ): пока это единственное документальное свидетельство.

Во время события, которое продлилось пять-шесть секунд, было несколько вспышек: вероятно, из-за разрушения вошедшего в атмосферу Земли объекта или из-за облачности.

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По сообщениям местных жителей в паблике ГОК "Карельский окатыш" (близ г. Костомукша), вскоре после вспышки был звуковой удар, а в некоторых домах задрожали стекла.

СПРАВКА. Болид - метеор яркостью более -4 звездной величины (ярче, чем МКС в небе или Венера), который имеет заметные невооруженным глазом угловые размеры и зачастую оставляют яркий пылегазовый "хвост". Перед выпадением метеориты видны как болиды. Наиболее известный случай - Тунгусский метеорит (1908 год), из современных - метеорит Челябинск (2013, крупнейший найденный осколок - 570 кг).

Метеорит - это космическое тело, упавшее на Землю, а метеор - явление прохождения метеорными телами через атмосферу Земли.

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Видео: Ситилинк