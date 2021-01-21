В штате Нью-Йорк, США, разбился военный вертолет UH-60 Black Hawk. Погибли трое служащих Нацгвардии, которые находились на борту, передает AP News.

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Отмечается, что это был тренировочный полет медицинского эвакуационного вертолета. По данным властей, вертолет разбился в Мендоне, сельском городке к югу от Рочестера.

По словам шерифа округа Монро Тодда Бакстера, свидетели сообщали, что слышали шум двигателя и говорили, что вертолет летел очень низко. Бакстер заявил, что выживших в катастрофе нет.

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо заявил, что в четверг в штате будут приспущены флаги в память о погибших.

Обстоятельства крушения устанавливаются, пишет АР. Федеральное управление гражданской авиации заявило, что примет в этом участие.

В декабре 2020-го в США разбился истребитель F-16 115-го авиаполка Нацгвардии штата Висконсин.

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Марк Сировой

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