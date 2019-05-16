Днем 15 мая в Нью-Йорке частный вертолет, на борту которого находился только пилот, упал в реку Гудзон. Об этом в Twitter сообщает FDNY.

Спасатели говорят, что инцидент произошел примерно в 14:25 по местному времени вблизи 12-й авеню и 34-й улицы. Вертолет выловили в реке, отбуксировали к пирсу и привязали.

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Сообщается о двух неопасных для жизни травмах - у пилота и прохожего, которого зацепило одним из обломков вертолета.

Представитель департамента сообщил, что на место аварии выехали 12 подразделений спастелей и 60 пожарных, а также береговая охрана.

В аэропорту Дортмунда 13 мая служебный Renault Trafic врезался в стоящий правительственный самолет канцлера Ангелы Меркель - служащая аэропорта засмотрелась на правительственный лайнер и забыла поставить автомобиль на ручной тормоз.