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13.05.2019, 20:18

В Дортмунде в самолет Меркель врезался автомобиль

В Дортмунде в самолет Меркель врезался автомобиль - Фото
Фото: twitter.com/Team_Luftwaffe

В самолете находились члены экипажа, никто не пострадал

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В аэропорту Дортмунда сегодня, 13 мая, в 13:30 служебный автомобиль Renault Trafic врезался на стоящий правительственный самолет канцлера  Ангелы Меркель. Об этом сообщает Bild.

Отмечается, что корпус самолета типа Global 5000 был поврежден. В момент столкновения в лайнере находились три члена экипажа, они не пострадали. Пресс-секретарь аэропорта Давина Унгруэ сказал, что будет проведено расследование инцидента, чтобы выяснить, почему автомобиль потерял управление.

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Сообщается, что сумма ущерба пока не определена, техники Бундесвера ремонтируют правительственный самолет.

В Bild узнали, что водитель автмобиля была так потрясена, увидев самолет канцлера, что вышла из машины посмотреть на него и забыла поставить ручной тормоз, в результате авто протаранило самолет.

Меркель прибыла для посещения младшего университета в Вуппертале, приземлившись в аэропорту Дортмунда. В Берлин канцлер вернулась на вертолете.

29 ноября 2018 года правительственный самолет Airbus A340,  в котором летела канцлер Германи Меркель на саммит G20 в Аргентину, был вынужден совершить посадку из-за технических проблем. Вскоре после начала полета, экипаж лайнера сообщил пассажирам о неисправности некоторых электронных систем и решении вернуться в Германию.

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Теги: Дортмунд, Германия, Ангела Меркель, самолет
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