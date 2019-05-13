В Дортмунде в самолет Меркель врезался автомобиль

Фото: twitter.com/Team_Luftwaffe

В аэропорту Дортмунда сегодня, 13 мая, в 13:30 служебный автомобиль Renault Trafic врезался на стоящий правительственный самолет канцлера Ангелы Меркель. Об этом сообщает Bild.

Отмечается, что корпус самолета типа Global 5000 был поврежден. В момент столкновения в лайнере находились три члена экипажа, они не пострадали. Пресс-секретарь аэропорта Давина Унгруэ сказал, что будет проведено расследование инцидента, чтобы выяснить, почему автомобиль потерял управление.

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Сообщается, что сумма ущерба пока не определена, техники Бундесвера ремонтируют правительственный самолет.

В Bild узнали, что водитель автмобиля была так потрясена, увидев самолет канцлера, что вышла из машины посмотреть на него и забыла поставить ручной тормоз, в результате авто протаранило самолет.

Меркель прибыла для посещения младшего университета в Вуппертале, приземлившись в аэропорту Дортмунда. В Берлин канцлер вернулась на вертолете.

29 ноября 2018 года правительственный самолет Airbus A340, в котором летела канцлер Германи Меркель на саммит G20 в Аргентину, был вынужден совершить посадку из-за технических проблем. Вскоре после начала полета, экипаж лайнера сообщил пассажирам о неисправности некоторых электронных систем и решении вернуться в Германию.