Вчера, 25 августа 2021 года, в парламенте Армении произошла крупная драка, сообщает Эхо Кавказа.

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Конфликт возник после того, как депутат из правящей фракции Гражданский договор Айк Саргсян с трибуны парламента назвал предателями всех министров обороны Армении, при которых людей освобождали от службы в армии за деньги или по телефонному звонку.

Из зала в Саргсяна бросили бутылку с водой, депутаты начали швырять бутылки друг в друга из разных концов зала, началась потасовка. Спикер парламента Армении Ален Симонян объявил перерыв и позвал в зал сотрудников службы безопасности.

После перерыва оппозиционный депутат Ваге Акопян заявил, что программа правительства составлена из популизма, приятных слов, тостов и лозунгов, и оставляет впечатление курсовой работы. Депутаты правящей фракции ответили с места оскорблениями, вновь началась потасовка, спикер снова был вынужден прервать заседание.

Денис Юдин

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