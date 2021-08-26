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В парламенте Армении депутаты дрались два раза за день: видео видео

Цей матеріал також доступний українською
26.08.2021, 12:30
Драка в парламенте Армении (Фото – скриншот из видео Эхо Кавказа)
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Вчера, 25 августа 2021 года, в парламенте Армении произошла крупная драка, сообщает Эхо Кавказа.

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Конфликт возник после того, как депутат из правящей фракции Гражданский договор Айк Саргсян с трибуны парламента назвал предателями всех министров обороны Армении, при которых людей освобождали от службы в армии за деньги или по телефонному звонку.

Из зала в Саргсяна бросили бутылку с водой, депутаты начали швырять бутылки друг в друга из разных концов зала, началась потасовка. Спикер парламента Армении Ален Симонян объявил перерыв и позвал в зал сотрудников службы безопасности.

После перерыва оппозиционный депутат Ваге Акопян заявил, что программа правительства составлена из популизма, приятных слов, тостов и лозунгов, и оставляет впечатление курсовой работы. Депутаты правящей фракции ответили с места оскорблениями, вновь началась потасовка, спикер снова был вынужден прервать заседание.

Денис Юдин
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армения драка парламент
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