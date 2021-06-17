В Раде возникла потасовка после слов Потураева о расстреле ОПЗЖ: видео

Заседание Верховной Рады было прервано из-за потасовки между нардепами из Слуги народа и ОПЗЖ.

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Столкновение возникло во время рассмотрения более 500 поправок к законопроекту о независимости Нацсовета по телевидению и радиовещанию. Рассмотрение продолжается третий день.

Нардеп из СН и один из авторов законопроекта Никита Потураев заявил с трибуны Рады, что дискуссия, которую ведут депутаты из ОПЗЖ, не имеет ничего общего с содержанием поправок. Поутраев заявил, что "эпоха бедности" в Украине закончится, когда "восставший народ вытянет вот эту фракцию (ОПЗЖ – ред.), доходы которой сопоставимы с годовым бюджетом Украины, и расстреляет".

Потураев также заявил, что Слуга народа должна "политически уничтожить" как ОПЗЖ, так и все остальные фракции Рады.

После этого нардепы из СН и ОПЗЖ окружили трибуну, представитель ОПЗЖ Илья Кива начал бороться с представителем СН Николаем Тищенко. Видео потасовки опубликовал в Telegram нардеп из Евросолидарности Алексей Гончаренко:

Спикер Рады Дмитрий Разумков был вынужден объявить перерыв на 15 минут.

После перерыва Потураев извинился за свои слова. "Эмоции иногда зашкаливают", – объяснил он.

Законопроект после рассмотрения всех поправок был принят в целом, "за" проголосовали 302 нардепа, "против" 21, "воздержались" 29.

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Денис Юдин

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