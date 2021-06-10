В Польше во время матча пятого дивизиона местного чемпионата по футболу игра была прервана появлением парашютиста – он просто приземлился посреди поля. Арбитр почти моментально среагировал на появление "13-го игрока", вручив ему желтую карточку. Видео с игры быстро стало вирусным и разлетелось по сети.

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Зрители тоже отреагировали на появление парашютиста – в основном, смехом. Как позже объяснил он сам, у него возникли проблемы с парашютом, из-за чего пришлось совершать экстренную посадку на поле. Благо, во время приземления никто из игроков не пострадал.

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Дарья Мостовая

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