UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Тренер ФК "Львов" заявил, что получил желтую карточку после просьбы говорить по-украински

22.02.2021, 17:00
Тренер ФК
Виталий Шумский (скриншот с видео)

Тренер футбольного клуба "Львов" Виталий Шумский заявил, что получил желтую карточку после того, как попросил четвертого арбитра говорить на украинском языке. В ситуацию вмешался языковой омбудсмен Тарас Кремень.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Инцидент произошел 20 февраля во время матча украинской Премьер-лиги между "Львовом" и "Колосом".

На послематчевой пресс-конференции Шумский сказал: "У меня никаких споров ни с кем не было, но четвертый арбитр разговаривал со мной по-русски. Я его попросил, чтобы он разговаривал на украинском, на что тот сразу передал по рации главному судье, который ко мне подошел и дал мне желтую карточку. Я спросил, за что мне дали желтую карточку, на что ответа я еще не получил".

Четвертый арбитр Николай Кривоносов и главный арбитр Виктор Копиевский пока никак не прокомментировали заявление Шумского.

Комитет по этике и честной игре Украинской ассоциации футбола начал (УАФ) проверку инцидента. Комитет планирует опросить свидетелей и изучить все имеющиеся материалы.

Языковой омбудсмен Тарас Кремень сообщил в Facebook, что направил письмо главе УАФ Андрею Павелко с просьбой в течение двух недель предоставить пояснения по ситуации.

По словам омбудсмена, в ноябре 2020 года он обращался в УАФ с требованием принять меры по обязательному применению государственного языка в своей деятельности.

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
футбол украинский язык Тарас Кремень виталий шумский
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Інженер VoIP
Киев Група Компаній "ЛІГА"
PR-менеджер
Киев Ліга Пенсія
Продакт менеджер
Киев ЛІГА:ЗАКОН
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 