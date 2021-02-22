Тренер ФК "Львов" заявил, что получил желтую карточку после просьбы говорить по-украински
Тренер футбольного клуба "Львов" Виталий Шумский заявил, что получил желтую карточку после того, как попросил четвертого арбитра говорить на украинском языке. В ситуацию вмешался языковой омбудсмен Тарас Кремень.
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Инцидент произошел 20 февраля во время матча украинской Премьер-лиги между "Львовом" и "Колосом".
На послематчевой пресс-конференции Шумский сказал: "У меня никаких споров ни с кем не было, но четвертый арбитр разговаривал со мной по-русски. Я его попросил, чтобы он разговаривал на украинском, на что тот сразу передал по рации главному судье, который ко мне подошел и дал мне желтую карточку. Я спросил, за что мне дали желтую карточку, на что ответа я еще не получил".
Четвертый арбитр Николай Кривоносов и главный арбитр Виктор Копиевский пока никак не прокомментировали заявление Шумского.
Комитет по этике и честной игре Украинской ассоциации футбола начал (УАФ) проверку инцидента. Комитет планирует опросить свидетелей и изучить все имеющиеся материалы.
Языковой омбудсмен Тарас Кремень сообщил в Facebook, что направил письмо главе УАФ Андрею Павелко с просьбой в течение двух недель предоставить пояснения по ситуации.
По словам омбудсмена, в ноябре 2020 года он обращался в УАФ с требованием принять меры по обязательному применению государственного языка в своей деятельности.
- В апреле 2019 года был принят закон о государственном языке, он вступил в силу 16 июля того же года.
- 21 июня в Конституционный суд поступило представление 51 народного депутата – они просили дать оценку законности языкового закона.
- С 16 января 2021 года все обслуживание должно вестись на украинском языке.
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