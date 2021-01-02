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В пригороде Барселоны полиция разогнала рейв-вечеринку: фото, видео видео

02.01.2021, 23:06
Фото - EPA
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2 января в пригороде Барселоны полиция остановила рейв-вечеринку, которая началась еще 31 декабря, и в которой принимали участие около 300 человек. Об этом сообщает ABC Cataluna.

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В полиции говорят, что молодежь праздновала почти 40 часов подряд, не соблюдая санитарные нормы в рамках борьбы с распространением коронавируса.

Полиция не сразу смогла попасть на территорию проведения вечеринки, так как организаторы поставили на подъезде большие камни, которые полицейским пришлось убирать с помощью экскаватора.

Правоохранители установили личности всех присутствующих, им грозят штрафы до €3 000. Кроме испанцев, в рейве принимали участие 35 французов, 10 итальянцев, трое граждан Андорры.

Организаторы задержаны, им грозит штраф до €600 000.

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Вадим Ребрина
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