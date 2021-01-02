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Во Франции завершилась двухдневная незаконная рейв-вечеринка на 2500 человек – видео

02.01.2021, 15:35
Во Франции завершилась двухдневная незаконная рейв-вечеринка на 2500 человек – видео - Фото
Незаконная новогодняя рейв-вечеринка во Франции (Фото - скриншот из видео AFP)

Незаконная двухдневная рейв-вечеринка на 2500 человек на складе во французском городке Льероне в Бретани завершилась утром 2 января, сообщает Le Figaro. Организатор свернули оборудование, полиция штрафует разъезжающихся посетителей.

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Празднование, нарушающее карантин, началось в четверг, 31 декабря. Полиция попыталась закрыть вечеринку, но встретила сопротивление, был сожжен один из полицейских автомобилей.

В итоге полиция решила не разгонять мероприятие, чтобы не провоцировать насилие, и ограничилась патрулями, не пропускавшими новых посетителей.

Разъезжающихся с вечеринки рейверов останавливает полиция, около 1200 человек оштрафованы, 800 из них – за нарушение карантина.

В мероприятии участвовали рейверы из Италии, Испании, Бельгии и Великобритании. Число участников превысило население Льерона, где проживают 759 человек.

Видео – City News/Youtube

Денис Юдин
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