Во Франции завершилась двухдневная незаконная рейв-вечеринка на 2500 человек – видео
Незаконная двухдневная рейв-вечеринка на 2500 человек на складе во французском городке Льероне в Бретани завершилась утром 2 января, сообщает Le Figaro. Организатор свернули оборудование, полиция штрафует разъезжающихся посетителей.
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Празднование, нарушающее карантин, началось в четверг, 31 декабря. Полиция попыталась закрыть вечеринку, но встретила сопротивление, был сожжен один из полицейских автомобилей.
В итоге полиция решила не разгонять мероприятие, чтобы не провоцировать насилие, и ограничилась патрулями, не пропускавшими новых посетителей.
Разъезжающихся с вечеринки рейверов останавливает полиция, около 1200 человек оштрафованы, 800 из них – за нарушение карантина.
В мероприятии участвовали рейверы из Италии, Испании, Бельгии и Великобритании. Число участников превысило население Льерона, где проживают 759 человек.
Видео – City News/Youtube
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