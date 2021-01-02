Во Франции завершилась двухдневная незаконная рейв-вечеринка на 2500 человек – видео

Незаконная двухдневная рейв-вечеринка на 2500 человек на складе во французском городке Льероне в Бретани завершилась утром 2 января, сообщает Le Figaro. Организатор свернули оборудование, полиция штрафует разъезжающихся посетителей.

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Празднование, нарушающее карантин, началось в четверг, 31 декабря. Полиция попыталась закрыть вечеринку, но встретила сопротивление, был сожжен один из полицейских автомобилей.

В итоге полиция решила не разгонять мероприятие, чтобы не провоцировать насилие, и ограничилась патрулями, не пропускавшими новых посетителей.

Разъезжающихся с вечеринки рейверов останавливает полиция, около 1200 человек оштрафованы, 800 из них – за нарушение карантина.

В мероприятии участвовали рейверы из Италии, Испании, Бельгии и Великобритании. Число участников превысило население Льерона, где проживают 759 человек.

Видео – City News/Youtube

9 декабря 2020 года Кабмин постановил продлить карантин до 28 февраля и ввести локдаун с 8 по 24 января. Подробности – тут.

14 декабря Кабмин разрешил общепиту работать до 1:00 в новогоднюю ночь и запретил ему с 19 декабря принимать посетителей с 23:00 до 7:00.

17 декабря группа Рейтинг сообщила, что в поддержку усиления карантина с 8 января 2021 года высказались 56% опрошенных, против – 41%.

24 декабря Кабмин разрешил кафе и ресторанам работать на новый год всю ночь.

Денис Юдин

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